Dostęp do wyniku testu na Covid może naruszać RODO

Gabinet.gov.pl to aplikacja dla pracowników medycznych, umożliwiająca wystawianie elektronicznych recept i zleceń. Od niedawna lekarze podstawowej opieki zdrowotnej mogą tą drogą zlecać testy na Covid. Kłopot w tym, że dostęp do wyników nie ogranicza się wyłącznie do pacjentów danego lekarza. Żeby je poznać, wystarczy tylko znać PESEL dowolnej osoby.

– Dokumentacja, a zatem i wynik badania, może być udostępniona innemu podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych, jeśli jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości świadczeń. Inny przypadek to m.in. udostępnienie dokumentacji organom władzy publicznej w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań. Żaden z tych przepisów nie jest uzasadnieniem, ani nie upoważnia lekarza do wglądu w dokumentację medyczną osoby, która nie jest jego pacjentem, bez jej zgody – podkreśla.

Aplikacja powinna być zbudowana zgodnie z zasadami privacy by design, więc chronić dane osobowe i prywatność. Jeżeli potwierdzą się informacje, że lekarze mogą mieć dostęp do wyników badań pacjentów, których nie kierowali na badanie, po podaniu ich numerów PESEL, będziemy mieli do czynienia z wielkim naruszeniem poufności danych. Polegałoby na umożliwieniu dostępu do danych przypadkowym osobom, które nie mają podstawy prawnej do ich przetwarzania, a więc nie powinny go mieć. Nie ma przy tym znaczenia to, że można by – korzystając z logo systemowych – odtworzyć, kto taki dostęp uzyskał; aplikacja powinna taki dostęp uniemożliwić. Gdyby potwierdziło się, że doszło do systemowego naruszenia poufności danych, w pierwszej kolejności należałoby rozważać nałożenia przez prezesa UODO kary pieniężnej na administratora danych przetwarzanych w systemie, czyli na ministra zdrowia.