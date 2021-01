Koronawirus: Do szpitali wracają planowe zabiegi

– To bardzo dobra decyzja, jednak została podjęta za późno – komentuje te zapowiedzi Marcin Pakulski, były prezes NFZ, pulmonolog i specjalista zdrowia publicznego. – Moim zdaniem wstrzymanie zabiegów planowych było błędem, a szpitale powinny być mobilizowane do utrzymania działalności podstawowej z odpowiednim wsparciem w postaci procedur, sprzętu i finansów – podkreśla Pakulski. I dodaje, że wiele placówek decydowało się nadal wykonywać zabiegi z zachowaniem reżimu sanitarnego.

– Nareszcie! – cieszy się Renata Florek-Szymańska, chirurg ogólny i naczyniowy z Porozumienia Chirurgów Skalpel. – Przywrócenie operacji planowych to bardzo dobra decyzja. Dotychczasowe wstrzymanie operacji planowych wyrządziło wielkie szkody zdrowotne, których w wielu wypadkach nie da się już odwrócić. W ostatnim tygodniu z powodu zagrożenia życia musieliśmy wykonać na ostro dwie amputacje, w tym u jednego pacjenta we wstrząsie septycznym z powodu rozległej martwicy kończyny. Trafia do nas też wielu pacjentów z krytycznym niedokrwieniem kończyn, którzy dotychczas funkcjonowali pomimo bólu i ran w domach i bali się iść do szpitala z powodu koronawirusa – mówi lekarka.