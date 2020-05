Epidemia koronawirusa wydłużyła kolejki na planowe zabiegi w szpitalach

Operacje planowe ruszyły we wtorek w stołecznym Szpitalu im. Dzieciątka Jezus przy Lindleya. Zapisanych wcześniej na zabiegi od dwóch tygodni przyjmuje także Kliniczne Centrum Kardiologii (KCK) Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Z listy wybierani są pacjenci w poważnym stanie – z zaburzeniami rytmu serca czy istotnymi zmianami w naczyniach wieńcowych. Jak tłumaczy dr Krzysztof Chlebus z Katedry i Kliniki Kardiologii GUMed, na pierwszy ogień idą chorzy, którzy mogą nie doczekać hospitalizacji. Na razie klinika wykonuje tygodniowo tylko kilka zabiegów planowych, czyli ułamek tego co przed epidemią.

We wszystkich placówkach procedurę wydłuża konieczność wykonania testu na koronawirusa – na jego wynik pacjenci czekają od kilku do kilkunastu godzin na specjalnym oddziale buforowym lub w domu. Na oddział przyjmowani są tylko ci z ujemnym wynikiem.

A to, jeśli wierzyć ekspertom, wydłużyłoby czas oczekiwania na zabiegi planowe nawet do czterech miesięcy.

– Gorsze jest jednak to, że pogłębi się paradoks otwartych drzwi i wąskich korytarzy i dostęp do zabiegów będzie o wiele mniejszy – prognozuje.

Trudno oszacować, w jakim stopniu przerwa w wykonywaniu operacji planowych spowodowana epidemią Covid-19 wydłuży kolejki do zabiegów planowych. Teza, że czas oczekiwania zwiększy się co najmniej o dwa miesiące, czyli równowartość czasu, w jakim operacje nie były wykonywane, jest uprawniona. Jednocześnie wystąpiło bardzo ciekawe zjawisko: na jednym z oddziałów ortopedycznych, gdzie zabiegi planowe odmrażano pilotażowo, wielu zapisanych rezygnowało z operacji, tłumacząc to strachem przed koronawirusem. Uznawali, że bardziej opłaca im się żyć z bólem i niepełnosprawnością, niż narazić się na ryzyko zakażenia. Paradoksalnie, możemy mieć więc do czynienia z sytuacją, gdy kolejka się zmniejszy. Przy czym nie będzie to oznaczać, że pacjenci nie potrzebowali zabiegu, i może się przełożyć na ich gorsze rokowania oraz zwiększenie powikłań.