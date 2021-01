RPO: nieuprawniony dostęp do szczepień może naruszać konstytucję

Z uwagi na pojawiające się wątpliwości prawne dotyczące statusu szczepień przeciwko koronawirusowi skierował pytanie do Ministra Zdrowia. RPO chce dowiedzieć się na jakiej podstawie uznaje się szczepienia za świadczenie finansowane ze środków publicznych.

- Jeżeli zaś samoistną podstawą wdrożenia Programu jest uchwała Rady Ministrów z 15 grudnia 2020 r., to Rzecznik prosi o przekazanie jej kopii. W publicznych zasobach dostępny jest bowiem tylko sam Program, który – jak należy się domyślać – jest załącznikiem do uchwały - pisze Bodnar.

Rzecznik zwrócił uwagę także na skargi napływające od osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, którzy nie nie mogą zaszczepić się w pierwszej kolejności mimo schorzeń układu krążeniowo-oddechowego. Bodnar podkreślił, że jest jasne, czy pracownicy i pensjonariusze izb wytrzeźwień, noclegowni i schronisk dla bezdomnych należą do grup priorytetowych.

Na pominięcie w priorytetowym szczepieniu żalą się także m.in. funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, oraz osoby mające prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością, do których należą m.in. kobiety w ciąży, osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, honorowi dawcy krwi i przeszczepów.

Watpliwości RPO budzą także brak: szczegółów co do wyboru szczepionki przez pacjenta, jednolitego kwestionariusza kwalifikacji pacjenta do szczepienia, zasad szczepień tzw. ozdrowieńców, systemu dystrybucji szczepionek oraz zabezpieczenia ich przed kradzieżą.