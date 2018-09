Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji

Inwestycja mieszkaniowa lub towarzysząca nie zawsze będzie musiała być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Inwestor będzie mógł wystąpić z wnioskiem o ustalenie jej lokalizacji przez radę gminy.

Nowe rozwiązania wynikają z ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (dalej u.i.m.), w której ustalono szczególne zasady lokalizacji tych inwestycji. Nowe przepisy umożliwią dokonywanie „korekt" planów miejscowych, przy czym, jeżeli gmina stwierdzi, że wniosek inwestora koliduje z potrzebami jej rozwoju, będzie mogła odmówić ustalenia lokalizacji inwestycji.

Z ułatwień przewidzianych w u.i.m. będzie można skorzystać, jeżeli inwestycja mieszkaniowa będzie odpowiadać standardom ustalonym w art. 17-19 u.i.m.

Przykład

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 1 u.i.m. inwestycję mieszkaniową lokalizuje się w odległości nie większej niż 1000 m, a w miastach, w których liczba mieszkańców przekracza 100 000 mieszkańców – 500 m, od przystanku komunikacyjnego. Odległości ustala się w odniesieniu do obiektów położonych w gminie, w której będzie realizowana inwestycja. Zgodnie z art. 19 ust. 1 u.i.m. wymóg ten będzie obowiązywać, o ile gmina nie określi w drodze uchwały lokalnych standardów urbanistycznych w zakresie powyższych parametrów. Lokalne standardy urbanistyczne w zakresie odległości nie mogą różnić się o więcej niż 50 proc. od standardów podanych w u.i.m. Uchwała o ustaleniu lokalnych standardów urbanistycznych będzie stanowić akt prawa miejscowego.

Natomiast art. 19 u.i.m. stanowi, że gmina będzie mogła określić lokalne standardy urbanistyczne, przy czym nowe przepisy nie będą wykluczać realizacji inwestycji na dotychczasowych zasadach.

W art. 4 u.i.m. przyjęto, że w sytuacji, gdy inwestycje mieszkaniowe lub towarzyszące miałyby być prowadzone na tym samym obszarze co inwestycje, o których mowa w tzw. specustawach (m.in. w przepisach: o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, czy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych), to inwestycje, o których mowa w tych specustawach, będą miały pierwszeństwo przed inwestycjami mieszkaniowymi lub towarzyszącymi.

Inwestycji mieszkaniowych lub towarzyszących nie będzie można lokalizować na terenach podlegających ochronie przed lokalizowaniem lub zabudową na podstawie odrębnych przepisów, chyba że inwestor uzyska zgodę na lokalizację w trybie przepisów przewidujących tę ochronę (art. 5 u.i.m.). Analogiczną ochroną będą objęte otuliny form ochrony przyrody, rodzinne ogrody działkowe i obszary szczególnego zagrożenia powodzią.

Z zastrzeżeniem tych ograniczeń, zgodnie z nowymi przepisami inwestycję mieszkaniową lub towarzyszącą będzie można realizować niezależnie od istnienia lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pod warunkiem, że nie będzie sprzeczna:

- ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz

- uchwałą o utworzeniu parku kulturowego.

Warunek niesprzeczności ze studium nie będzie dotyczyć terenów, które w przeszłości były wykorzystywane jako tereny kolejowe, wojskowe, produkcyjne lub usług pocztowych, jeżeli obecnie na tych terenach nie są realizowane te funkcje.

Definicje ustawowe

Zgodnie z definicjami zawartymi w u.i.m.:

- inwestorem będzie podmiot lub osoba zamierzająca realizować lub realizująca inwestycję mieszkaniową lub inwestycję towarzyszącą.

- Inwestycją mieszkaniową będzie przedsięwzięcie obejmujące budowę, zmianę sposobu użytkowania lub przebudowę, w wyniku której powstaną:

– budynek lub budynki mieszkalne wielorodzinne o łącznej liczbie lokali mieszkalnych nie mniejszej niż 25 bądź

– budynki mieszkalne jednorodzinne o łącznej liczbie nie mniejszej niż 10,

wraz z urządzeniami budowlanymi z nimi związanymi, drogami wewnętrznymi, a także roboty budowlane niezbędne do obsługi i prawidłowego wykonania tych prac. Inwestycją mieszkaniową będą również części budynków przeznaczone na działalność handlową lub usługową.

- Inwestycją towarzyszącą będzie inwestycja w zakresie budowy, zmiany sposobu użytkowania lub przebudowy m.in.: sieci uzbrojenia terenu, dróg publicznych, obiektów działalności kulturalnej, obiektów opieki nad dziećmi do 3 lat, przedszkoli, szkół, placówek opieki zdrowotnej, obiektów sportu i rekreacji czy obiektów budowlanych przeznaczonych na działalność handlową bądź usługową, o ile będą służyć obsłudze mieszkańców budynków będących przedmiotem inwestycji mieszkaniowej. Działalność handlową i usługową będzie można realizować w ramach:

- wyodrębnionej części inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej,

- samodzielnego obiektu budowlanego o powierzchni sprzedaży nie większej niż 2000 mkw.]

- pod warunkiem, że powierzchnia użytkowa przeznaczona na działalność handlową lub usługową nie przekroczy 20 proc. powierzchni użytkowej mieszkań.