Kiedyś byliśmy w tym miejscu co dzisiaj polska zbrojeniówka

Rzeczywiście, ochrona Białego Domu to najbardziej znany przykład zastosowania NASAMS. Przy okazji przypomnę, że to właśnie NASAMS chronił przestrzeń powietrzną nad Warszawą podczas szczytu NATO w 2016 r. Natomiast inni użytkownicy – NASAMS zakupiło już 12 państw, ostatnio Australia, Litwa i Węgry – z reguły używają go do ochrony kluczowych obiektów cywilnych i wojskowych, takich jak centra decyzyjne, porty, lotniska czy bazy wojskowe. Oczywiście, decyzje o tym, co będzie chronione w Polsce, leżą w gestii MON.

NASAMS jest cały czas w produkcji, dlatego nawet w ramach standardowego nieprzyspieszonego harmonogramu Kongsberg i Raytheon mogą dostarczyć pierwsze elementy systemu do Polski w ciągu 26 miesięcy, co oznacza, że byłby on już w pełni funkcjonalny w chwili, gdy Polska otrzyma swoje pierwsze myśliwce F-35, i mógłby ochronić ich zgrupowania. A w razie potrzeby możemy dostarczyć go nawet wcześniej. Inną zaletą jest to, że NASAMS wykorzystuje te same pociski AIM-120 AMRAAM i AIM-9X Sidewinder co polskie F-16. Dzięki temu zarówno lotnictwo, jak i obrona naziemna mogą korzystać z tych samych zapasów amunicji, co zdecydowanie upraszcza logistykę. I oczywiście obniża koszt – będzie ułamkiem nakładów na budowę tego nowego systemu.