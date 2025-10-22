Martyna Kwiatkowska: Jak wypalenie zawodowe dopada polskie prawniczki

Polska prawniczka – ambitna, zaangażowana, gotowa podejmować coraz to nowe wyzwania intelektualne i zawodowe, próbująca łączyć odpowiedzialność zawodową z obowiązkami rodzinnymi.

Taki obraz wyłania się z przeprowadzonego przeze mnie i Fundację „Tutaj Przyszłość” w lutym i maju 2025 r. badania dobrostanu i motywacji prawniczek w Polsce. Wzięło w nim udział ponad 200 kobiet wykonujących ten zawód. Najliczniejszą grupą były te w wieku 31–40 lat mieszkające w dużych miastach. Wśród nich znalazły się m.in. radczynie prawne (33 proc.) i adwokatki (26 proc.), a także aplikantki (8,2 proc.), notariuszki (3,9 proc.), doradczynie podatkowe (3,9 proc.), sędzie (3,9 proc.) czy komorniczki (4,8 proc.).