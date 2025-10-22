Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Martyna Kwiatkowska: Jak wypalenie zawodowe dopada polskie prawniczki

Czy środowisko będzie gotowe na zmianę, zanim koszty wypalenia okażą się zbyt wysokie dla prawników i prawniczek w Polsce?

Publikacja: 22.10.2025 05:15

Martyna Kwiatkowska: Jak wypalenie zawodowe dopada polskie prawniczki

Martyna Kwiatkowska: Jak wypalenie zawodowe dopada polskie prawniczki

Foto: Adobe Stock

Martyna Kwiatkowska

Polska prawniczka – ambitna, zaangażowana, gotowa podejmować coraz to nowe wyzwania intelektualne i zawodowe, próbująca łączyć odpowiedzialność zawodową z obowiązkami rodzinnymi.

Taki obraz wyłania się z przeprowadzonego przeze mnie i Fundację „Tutaj Przyszłość” w lutym i maju 2025 r. badania dobrostanu i motywacji prawniczek w Polsce. Wzięło w nim udział ponad 200 kobiet wykonujących ten zawód. Najliczniejszą grupą były te w wieku 31–40 lat mieszkające w dużych miastach. Wśród nich znalazły się m.in. radczynie prawne (33 proc.) i adwokatki (26 proc.), a także aplikantki (8,2 proc.), notariuszki (3,9 proc.), doradczynie podatkowe (3,9 proc.), sędzie (3,9 proc.) czy komorniczki (4,8 proc.).

Pozostało jeszcze 95% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Prof. Andrzej Strzembosz
Rzecz o prawie
Jacek Dubois: Niech zginie świat
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Mikołaj Małecki: Spożycie muchomora obciąża konsumenta
Rzecz o prawie
Mikołaj Małecki: Spożycie muchomora obciąża konsumenta
Katarzyna Batko-Tołuć: Czy środowisku dziennikarzy wypada stanąć w jednym szeregu z marszałkiem Stru
Rzecz o prawie
Katarzyna Batko-Tołuć: Kwestia smaku
Adam Damski: O dwóch sąsiadach i patologicznej regulacji, która skłania do zadłużania.
Rzecz o prawie
Adam Damski: Paweł i Gaweł w jednym stali domu
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Leszek Kieliszewski: Jakiej KRS mieć nie będziemy
Rzecz o prawie
Leszek Kieliszewski: Jakiej KRS mieć nie będziemy
Nowy Ursus to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w historii Ronsona
Materiał Promocyjny
Nowy Ursus to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w historii Ronsona
Reklama
Reklama
e-Wydanie