Prezes Getin Noble Banku: Pieniądze klientów są bezpieczne

Prezes Getin Noble Banku Artur Klimczak zapewnia, że bank realizuje wszelkie zlecenia klientów, a w razie potrzeby NBP jest gotowy go wesprzeć.

Jaka jest sytuacja finansowa Getin Noble Banku?

- Źródło tego, co dzieje się w mediach, nie było związane z działalnością operacyjną banku, lecz uwarunkowane przez niezależne od spółki czynniki zewnętrzne. Wszelkie organy nadzoru znają naszą sytuację szczegółowo, w ramach swoich kompetencji mają podgląd w to, co się dzieje w finansach banku. W niedzielę wieczorem zebrał się Komitet Stabilności Finansowej, by ocenić sytuację systemu finansowego i uznał ją za stabilną. Zebrał się także zarząd NBP i prezes Adam Glapiński powiedział wprost, że pieniądze klientów Getin Noble Banku są bezpieczne i w razie potrzeby bank centralny jest gotów udzielić odpowiedniego wsparcia.



Czy odczuliście odpływ depozytów?

- Bank jest sprawny operacyjnie, realizuje na bieżąco wszelkie zlecenia i dyspozycje klientów. NBP zadeklarował gotowość udzielenia wsparcia, jakie leży w jego kompetencjach. Głównie chodzi o kwestie płynnościowe. W niektórych mediach pojawiają się nieścisłe, przekręcone, a wręcz nieprawdziwe informacje na temat naszego banku. Nie tylko my, ale i sam NBP prosi media, aby nie szukały sensacji i rzetelnie relacjonowały wydarzenia.



Czy plany naprawy i ochrony kapitału, zatwierdzone kilka miesięcy temu przez KNF, są przez bank realizowane zgodnie z założeniami?

- Aż do ubiegłej niedzieli plany te były realizowane i na bieżąco monitorowane przez KNF. Ostatnie miesiące przyniosły istotne zmniejszenie luki kapitałowej. Dbając o płynność musieliśmy lekko podnieść oprocentowanie lokat, więc cała sprawa z pewnością wpłynie na nasz biznes.