PiS wierzy, że ostra retoryka ws. sądów pomoże prezydentowi

Opozycja skupiona

Postawa prezydenta stała się za to amunicją dla opozycji. I to w różny sposób. Politycy Platformy uznają, że to szansa, by ponownie wprowadzić do dyskusji politycznej temat polexitu. – Wspólnota europejska to było marzenie Polaków, marzenie o bezpieczeństwie. Proszę pana prezydenta, proszę nie niszczyć naszych marzeń – powiedziała w sobotę Małgorzata Kidawa-Błońska w trakcie wizyty w Toruniu. Inni politycy PO – jak w poniedziałek w TVN 24 Bartosz Arłukowicz – mówią wręcz o „moralno-etycznym upadku" prezydenta.