Sasin: Karty do głosowania drukowane, Senat przekracza misję Fotorzepa, Jakub Czermiński

- Przygotowania do wyborów już się odbywają i to nie na mocy mojej decyzji, a na podstawie decyzji marszałek Sejmu która wyznaczyła wybory prezydenckie na 10 maja i na podstawie decyzji premiera wydanej w oparciu o ustawę antyCOVID-ową, która nakazała firmom takim jak Poczta Polska i Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych przygotowanie do wyborów, aby mogły się odbyć w trybie korespondencyjnym - mówił w TVN24 wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.