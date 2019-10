AFP: 5 rzeczy, które trzeba wiedzieć o Polsce przed wyborami

AFP zauważa, że Polska nieprzerwanie od 1989 roku notuje wzrost gospodarczy i jest obecnie siódmą co do wielkości gospodarką w UE. „Jest największym w Europie producentem drobiu, jabłek, malin i ziemniaków. Kraj jest także gigantem przemysłowym, zwłaszcza dzięki taniej sile roboczej. Około jedna trzecia międzynarodowego transportu w UE jest realizowana przez polskie firmy” - zauważa agencja. Zwraca również uwagę, że Polska zyskała uznanie w branży gier komputerowych, dzięki takim hitom jak „Wiedźmin”, „Dying Light”, „This War of Mine” a także zapowiadany na przyszły rok „Cyberpunk 2077”.

Kolejnym aspektem, na który zwraca uwagę AFP, jest dominująca w Polsce religia. Ponad 90 procent Polaków deklaruje się jako katolicy - ale tylko 38 procent uczestniczy w niedzielnej mszy. „Kościół nadal ma się dobrze na obszarach wiejskich, ale traci na znaczeniu w dużych miastach” - pisze AFP, podkreślając skandale seksualne u duchownych. Jednak „Kościół nadal utrzymuje bliskie związki z rządzącymi konserwatystami, wspólnie nazywając prawa dla osób LGBT zagrożeniem dla tradycyjnej rodziny”.

AFP zwraca również uwagę na twarde stanowisko rządu ws. nielegalnej migracji i odrzucenie przez PiS unijnych kwot migracyjnych. „Ale kraj ten przyjmuje Ukraińców i innych pracowników zagranicznych. Po tym, jak około dwóch milionów Polaków wyemigrowało na Zachód po przystąpieniu Polski do UE w 2004 r., około 1,2 miliona Ukraińców przybyło, aby ich zastąpić. Przemysł usługowy w dużej mierze opiera się na zagranicznej sile roboczej” - zwraca uwagę agencja. Podkreśla też raporty, które mówią o tym, że do 2050 roku Polska będzie potrzebowała już 5 mln pracowników z zagranicy.