Wybory parlamentarne: Frekwencja o 12.00 wyniosła 18,14 proc. Głosowanie do 21.00 [RELACJA]

18:40

18:35

#PKW: Przyrost frekwencji 6,97 pkt. proc. w porównaniu do wyborów z 2015 roku pic.twitter.com/zqlFNMRUPQ — Rzeczpospolita (@rzeczpospolita) October 13, 2019

18:30

Frekwencja do godziny 17.00 wynosiła 45,94 proc. - informuje PKW.

18:25

Rzecznik Ambasady Rzeczpospolitej w Berlinie Dariusz Pawłoś poinformował Polskie Radio, że odnotowano w Niemczech większe zainteresowanie wyborami niż w poprzednich latach.

- Do wyborów w berlińskim okręgu konsularnym zgłosiło się ponad dziesięć tysięcy osób i to jest zdecydowanie więcej niż w poprzednich wyborach parlamentarnych w 2015 roku i w poprzednich wyborach europejskich w maju tego roku - przekazał.

18:17

W komisji wyborczej nr 282 we wrocławskiej dzielnicy Osobwice wydano niewłaściwe karty do głosowania do Senatu - informuje Polskie Radio.

Sprawą zajmie się prokuratura.

92 głosy, które oddano na złych kartach, zostaną uznane za nieważne.

17:46

O godzinie 18.30 PKW poinformuje o frekwencji na godzinę 17.00

16:27

Polacy na Białorusi mogą głosować do godziny 21 czasu lokalnego, czyli 20.00 w Polsce. Lokale wyborcze są otwarte w Mińsku, Grodnie i Brześciu.

15:46

Dusseldorf (Niemcy) kolejka do głosowania ma ok. 100 metrów. @rzeczpospolita pic.twitter.com/b0gOC1t92u — Marek Kozubal (@marek_kozubal) October 13, 2019

15:40

Jedną z przewodniczących obwodowej komisji wyborczej w powiecie jędrzejowskim (Świętokrzyskie) odsunięto od pracy. 35-latka miała ponad promil alkoholu w organizmie.

15:10

Wielu Polaków głosuje we Francji. Do urn można udać się m.in w Paryżu, Monako, Lille, Strasburgu, Rennes i Tuluzie.

14:20

Kolejki przed zagranicznymi punktami głosowań nie zmniejszają się. Tutaj na filmie kolejka przed ambasadą w Rzymie.

13:55

Kolejna konferencja Państwowej Komisji Wyborczej odbędzie się o godz. 18:30.

13:50

PKW dodała, że odnotowano dwa przypadki stawienia się członków komisji pod wpływem alkoholu. W powiecie jędrzejowskim była to przewodnicząca komisji, w Lublinie - członek komisji.

13:41

W tym roku frekwencja do południa wyniosła 18,14 proc. Cztery lata temu o tej samej porze zagłosowało 16,5 proc. - czyli mniej o 1,67 pkt. proc.

13:38

Z większych miast najwyższa frekwencja została zanotowana w Białymstoku - 21,05 proc. W Warszawie do urn do godz. 12:00 pofatygowało się 20,73 proc.

Najwyższą frekwencję w całej Polsce odnotowano jak na razie w gminie Ciska (powiat leski, województwo podkarpackie) - 35,91 proc. Najmniejszą - w gminie Krzęcin w Zachodniopomorskiem - 8,35 proc.

13:35

Państwowa Komisja Wyborcza podała o godz. 13:30, że frekwencja wyborcza w południe wyniosła 18,14 proc.

13:25

Kolejki przed zagranicznymi punktami wyborczymi i doniesienia z Polski sprawiają, że można się zastanawiać, czy nie zostanie dziś pobity rekord frekwencji w wyborach parlamentarnych w III RP.

Przeczytaj: Ile wynosiła frekwencja w wyborach do Sejmu i Senatu w III RP?

12:57

A teraz Mediolan. Tu na oddanie głosu trzeba czekać „tylko” półtorej godziny.

Solidna kolejka do Konsulatu w Mediolanie - ponoć na półtorej godziny @RMF24pl pic.twitter.com/q79qUQTur6 — Patryk Serwański (@Serwanski_P) October 13, 2019

12:48

A taka kolejka do głosowania uformowała się przed polskim konsulatem w Barcelonie (fot. Vincente Villatoro).

Kolejka do głosowania przed polskim konsulatem w Barceloniehttps://t.co/FcTMuUpvDy pic.twitter.com/aWCuq1NVNk — Rzeczpospolita (@rzeczpospolita) October 13, 2019

12:08

Członek jednej z komisji wyborczych na warszawskim Ursynowie przyszedł do lokalu wyborczego z pistoletem - informuje portal tvnwarszawa.pl. Mężczyzna posiadał pozwolenie na broń. Mimo to został wykluczony ze składu komisji i zastąpiony przez osobę z listy rezerwowej.



11:40

Tymczasem na naszej półkuli, przed zagranicznymi lokalami tworzą się spore kolejki.

W Rzymie kolejka wydłużyła się gdzieś do dwóch godzin... #wybory pic.twitter.com/cjkZ0ua13w — Tomasz Krzyżak (@TKrzyzak) October 13, 2019

11:33

O głosowaniu przypomina Polakom nawet Google.

Today's Google Doodle is dedicated to the parliamentary elections taking place in Poland pic.twitter.com/Dl4uwYdDJz — Notes from Poland ???? (@notesfrompoland) October 13, 2019

11:28

Okręgowa Komisja Wyborcza w Warszawie zatwierdziła 23 protokoły z zagranicy, z półkuli zachodniej, gdzie zakończyło się już głosowanie. Ze względu na różnicę czasu głosowano tam dzień wcześniej, 12 października.

Dziś głosujemy w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP w Kanadzie!

OKW nr 104 w Ottawie uprzejmie zaprasza osoby, które wpisały się do rejestru wyborców prowadzonego przez Konsula RP w Ottawie, do siedziby @PLinCanada do godz. 21.

Przypominamy o zabraniu ważnego polskiego paszportu! pic.twitter.com/hzaTWXiU4A — Embassy of Poland CA (@PLinCanada) October 12, 2019

10:41

W całym kraju odnotowaliśmy siedem przestępstw oraz 131 wykroczeń związanych z łamaniem ciszy wyborczej - poinformował Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji, cytowany przez Onet.



10:28

Z powodu pożaru w komisji wyborczej w Królikowie (województwo kujawsko-pomorskie) głosowanie trzeba było na kilkadziesiąt minut przerwać. Komisja przeniosła się do sąsiedniej sali.

10:08

- Głosowanie rozpoczęło się o godz. 7.00 bez przeszkód - poinformował na pierwszej niedzielnej konferencji prasowej przewodniczący PKW Wiesław Kozielewicz. Dodał, że na godz. 6.00 policja informowała Komisję o 64 przypadkach łamania ciszy wyborczej, w tym Białymstoku - 15, w Szczecinie - 10. Dotyczyły one uszkadzania ogłoszeń wyborczych, kradzieży banerów wyborczych (7 przypadków), agitacji wyborczej (12 przypadków). Były też 3 przypadki podawania wyników opinii badań publicznych, co Kozielewicz uznał jako wyjątkowe zjawisko.

9:41

Na czym polega metoda d'Hondta? To obowiązujący w obecnej ordynacji wyborczej w wyborach do Sejmu sposób dzielenia mandatów w parlamencie. Konieczność jej stosowania wynika z tego, że wybory do Sejmu są - zgodnie z konstytucją - wyborami proporcjonalnymi.



Przeczytaj: D'Hondt bez tajemnic

08:49

Dwa lokale wyborcze musiały zmienić swoją siedzibę - poinformowała na antenie Polsat News Magdalena Pietrzak, szefowa Krajowego Biura Wyborczego. Jeden z tych przypadków dotyczy powiatu chełmskiego, gdzie w lokalu doszło do wybuchu pieca centralnego. Miejsce głosowania zmieniło się również w Napachaniu w województwie wielkopolskim, gdzie w szkole, w której miało odbyć się głosowanie, wybuchł pożar.

08:30

Policja otrzymała jak dotąd jedno zgłoszenie dotyczące złamania ciszy wyborczej - do komendy powiatowej w Krośnie Odrzańskim. Chodzi o agitację na jednym z portali społecznościowych. Za złamanie ciszy wyborczej grozi kara grzywny do 5 tysięcy złotych.

8:01

Przypominamy - do lokalu wyborczego trzeba wziąć dokument tożsamości i zaświadczenie o prawie do głosowania - jeśli się o nie wcześniej wystąpiło, by głosować poza miejscem zameldowania. Wówczas komisja dopisze taką osobę do spisu wyborców.

Więcej: Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu

7:41

Na terenie Polski trwa cisza wyborcza - co najmniej do godziny 21:00, ponieważ w wyjątkowych sytuacjach Państwowa Komisja Wyborcza może wydłużyć godziny pracy wybranych lokali wyborczych, a wraz z nimi godziny ciszy wyborczej w całej Polsce.

Dowiedz się więcej: Na czym polega cisza wyborcza

7:20

W USA lokale wyborcze zostały już zamknięte. Najpóźniej, do godz. 6.00 czasu polskiego, mogli głosować Polacy w zachodniej części kraju - m.in. w Kalifornii.

pierwsza konferencja Państwowej Komisji Wyborczej, która poda informację o frekwencji.