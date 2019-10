Wybory parlamentarne: Otwarto lokale wyborcze. Głosowanie do 21.00 [RELACJA]

08:49

Dwa lokale wyborcze musiały zmienić swoją siedzibę - poinformowała na antenie Polsat News Magdalena Pietrzak, szefowa Krajowego Biura Wyborczego. Jeden z tych przypadków dotyczy powiatu chełmskiego, gdzie w lokalu doszło do wybuchu pieca centralnego. Miejsce głosowania zmieniło się również w Napachaniu w województwie wielkopolskim, gdzie w szkole, w której miało odbyć się głosowanie, wybuchł pożar.

08:30

Policja otrzymała jak dotąd jedno zgłoszenie dotyczące złamania ciszy wyborczej - do komendy powiatowej w Krośnie Odrzańskim. Chodzi o agitację na jednym z portali społecznościowych. Za złamanie ciszy wyborczej grozi kara grzywny do 5 tysięcy złotych.

8:01

Przypominamy - do lokalu wyborczego trzeba wziąć dokument tożsamości i zaświadczenie o prawie do głosowania - jeśli się o nie wcześniej wystąpiło, by głosować poza miejscem zameldowania. Wówczas komisja dopisze taką osobę do spisu wyborców.

7:41

Na terenie Polski trwa cisza wyborcza - co najmniej do godziny 21:00, ponieważ w wyjątkowych sytuacjach Państwowa Komisja Wyborcza może wydłużyć godziny pracy wybranych lokali wyborczych, a wraz z nimi godziny ciszy wyborczej w całej Polsce.

7:20

W USA lokale wyborcze zostały już zamknięte. Najpóźniej, do godz. 6.00 czasu polskiego, mogli głosować Polacy w zachodniej części kraju - m.in. w Kalifornii.

pierwsza konferencja Państwowej Komisji Wyborczej, która poda informację o frekwencji.