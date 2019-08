Oficjalnie: Biedroń nie wystartuje w wyborach do Sejmu

Biedroń poinformował jednocześnie, że wiceszefami sztabu Lewicy zostaną Marcelina Zawisza (Razem), Krzysztof Gawkowski (Wiosna) i Marcin Kulasek (SLD). Rzeczniczką sztabu będzie rzeczniczka SLD Anna-Maria Żukowska.

Biedroń, który otwierał listę Wiosny w Warszawie w wyborach do Parlamentu Europejskiego (zdobył jeden z trzech mandatów dla Wiosny, która osiągnęła wynik 6,06 proc.) przed wyborami do PE deklarował, że zrzeknie się mandatu eurodeputowanego i wystartuje w wyborach do Sejmu.

Po wyborach Biedroń nie składał już takich deklaracji. Na pytania dziennikarzy, czy zrezygnuje z mandatu eurodeputowanego odpowiadał, że decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.

30 lipca "Gazeta Wyborcza" poinformowała, że ze zdobytych przez ten dziennik nieoficjalnych informacji wynika, że decyzja została już podjęta i Biedroń w wyborach do Sejmu nie wystartuje. Według tych informacji Biedroń miałby być kandydatem lewicy na prezydenta w wyborach w 2020 roku. Pytany o tę sprawę w #RZECZoPOLITYCE eurodeputowany SLD, były premier Leszek Miller stwierdził, że mając do wyboru kandydaturę Biedronia i Donalda Tuska na prezydenta, wybrałby Tuska.



Robert Biedroń jest liderem i założycielem Wiosny - partii powstałej na początku 2019 roku. Wcześniej był prezydentem Słupska, posłem Ruchu Palikota oraz działaczem SdRP i SLD.