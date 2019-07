Sondaż: Zjednoczona opozycja bliżej PiS. Oddzielnie daleko Fotorzepa, Jerzy Dudek

Wspólna lista opozycji przed jesiennymi wyborami do parlamentu to dobra informacja zarówno dla samej opozycji, jak i PiS. Startując oddzielnie, strata do partii Jarosława Kaczyńskiego rośnie.