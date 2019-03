Zdrojewski: Nie będę walczył z Morawieckim w wyborach do Sejmu Bogdan Zdrojewski Fotorzepa/ Jerzy Dudek

Grzegorz Schetyna poinformował, że dolnośląską listę wyborczą Koalicji Europejskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego otwierać będzie Janina Ochojska, a nie Bogdan Zdrojewski. Zdrojewskiemu, zgodnie ze słowami Schetyny, ma zostać zaoferowane otwieranie listy wyborczej w wyborach do Sejmu. W rozmowie z polsatnews.pl były minister kultury deklaruje jednak, że nie jest zainteresowany startem do polskiego parlamentu.