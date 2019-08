Polska armia ma za mało generałów

Z zestawienia MON wynika, że teraz w Wojsku Polskim służy 82 generałów i admirałów, ale znajdują się na nim też ci oficerowie, którzy znajdują się w rezerwie kadrowej (pięciu), a także skierowani do służby w strukturach NATO lub Unii Europejskiej (piętnastu) oraz na placówki dyplomatyczne (dwóch). To oznacza, że w kraju stanowiska dowódcze zajmuje teraz zaledwie 60 generałów lub admirałów.

Z faktu, że nasi oficerowie służą w strukturach dowódczych sojuszu, możemy się tylko cieszyć. Gen. dyw. Piotr Błazeusz został właśnie zastępcą szefa sztabu w Naczelnym Dowództwie Sojuszniczych Sił w Europie w Mons. Ze służby w dowództwie Połączonego Centrum Przygotowania Bojowego w norweskim Stavanger wraca z kolei do kraju gen. dyw. Andrzej Reudowicz. Najpewniej w przyszłym miesiącu zostanie on najwyższym wojskowym doradcą prezydenta w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

Nie napawa optymizmem fakt, że w grupie generałów nie ma ani jednej kobiety, a także tzw. generała czterogwiazdkowego – zwykle stopień taki jest przypisany do szefa Sztabu Generalnego WP. Z kolei stanowiska przypisane do stopni generała brygady pełni wielu pułkowników, m.in. właśnie w Sztabie Generalnym.

Wydaje się, że to jest droga, aby w znaczącym stopniu zakopać dziurę kadrową na najwyższych stanowiskach. Jednak wcześniej oficerowie ci muszą zdobyć doświadczenie dowódcze, powinni być na misji wojskowej i ukończyć odpowiednie kursy, także zagraniczne. Za skracanie tej ścieżki kariery krytykuje teraz Andrzeja Dudę były dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. bryg. rez. Mirosław Różański.

– Więc to nie są oszczędności, tylko niedoskonałość systemu, który zamazuje hierarchię. Szczególnie jest to niezręczne i rzutuje na nasz wizerunek w przypadku naszej reprezentacji w strukturach NATO – mówił Soloch. I dodał, że skoro utworzono w MON i siłach zbrojnych 120 stanowisk generalskich, to powinno być 120 generałów.