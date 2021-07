W tym roku skromna defilada w stolicy

Z informacji, które uzyskaliśmy w Urzędzie Miasta stołecznego Warszawy wynika, że Dowództwo Garnizonu Warszawa wystąpiło do tej instytucji z wnioskiem o wykorzystanie drogi w sposób szczególny na potrzeby organizacji uroczystości 15 sierpnia 2021 r. Uroczystości zaplanowane są od godziny 11.10 do godz. 14.30. i ma wziąć w nich udział zaledwie 500 osób. Urząd podaje ich scenariusz i trasę przemarszu wojska. Zgodnie z wnioskiem DGW w godz. 11.10 - 11.40 planowany jest przemarsz pododdziałów z pl. Teatralnego ulicami: Senatorską, Miodową, Krakowskie Przedmieście, Królewska - do płyty głównej placu marszałka Józefa Piłsudskiego, w godz. 12-13 uroczystość z udziałem władz państwowych przed Grobem Nieznanego Żołnierza, a w godz. 13 - 14.30 przemarsz pododdziałów do ul. Krakowskie Przedmieście (ul. Królewską), następnie Nowy Świat, rondo gen. Ch.de Gaulle'a i alejami Jerozolimskimi do Muzeum Wojska Polskiego.

