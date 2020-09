Poznań siedzibą wysuniętego stanowiska dowodzenia V Korpusu

W środę Mosbacher poinformowała na Twitterze, że na siedzibę wysuniętego stanowiska dowodzenia V Korpusu US Army wybrany został Poznań. Sam V Korpus jest zlokalizowany w Stanach Zjednoczonych w Fort Knox w stanie Kentucky.

It’s official - Poznan was selected to host @USArmy V Corps Headquarters forward command! This is such an important step in our military cooperation. Together we will further enhance the security of Poland and the region. @usarmyeurope https://t.co/fLD44LFoi8