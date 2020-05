Armia odmraża szkolenie żołnierzy

Siły Zbrojne stopniowo wracają do dużych, acz i tak okrojonych ćwiczeń. Po spowolnieniu z powodu pandemii wznowiony został nabór do poszczególnych jednostek wojskowych.

Od 5 do 19 czerwca ruszy zmniejszone z powodu epidemii Covid-19 polsko-amerykańskie ćwiczenie Defender – Europe 20 Plus. Jak informuje amerykańska armia, na poligonie w Drawsku Pomorskim weźmie w nich udział ok. 6 tys. żołnierzy, 100 czołgów i ponad 230 wozów bojowych. Pierwotnie żołnierzy miało być co najmniej trzy razy więcej. Poniżej dalsza część artykułu

– Ćwiczenie, początkowo planowane w maju, zostanie przeprowadzone z zachowaniem wszelkich norm sanitarnych – informuje dowództwo amerykańskich wojsk lądowych. Żołnierzom amerykańskim będą towarzyszyli Polacy z 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, 6. Brygady Powietrznodesantowej z Krakowa oraz 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii. Celem jest przećwiczenie wspólnej operacji bojowej. Planowane jest m.in. forsowanie przeszkody wodnej z udziałem wojsk pancernych i powietrznodesantowych.

W związku z epidemią koronawirusa Departament Obrony USA w porozumieniu z MON zmodyfikował to ćwiczenie. Przypomnimy, że miał to być największy od 25 lat przerzut sił ze Stanów Zjednoczonych do Europy. Od końca lutego na polskie poligony trafiło łącznie ok. 4 tys. żołnierzy oraz 1550 jednostek sprzętu, a miało być 20 tys. wojskowych.

Trwają przygotowania do największych ćwiczeń polskiej armii w tym roku pod kryptonimem „Anakonda-20”. I one zostały okrojone. Nie wezmą w nich udziału żołnierze z kilkunastu krajów sojuszniczych, w tym m.in. ze Szwecji. Dowództwo Operacyjne planuje, że odbędą się one w czerwcu i weźmie w nich udział ok. 5 tys. żołnierzy.

„Ćwiczenia te podnoszą bezpieczeństwo wschodniej flanki oraz służą wypracowaniu procedur użycia wojsk wobec nowych wyzwań współczesnego pola walki i odstraszeniu potencjalnego agresora” – opisują wojskowi.

Po kilkumiesięcznej przerwie niektóre jednostki wojskowe zdecydowały się na wznowienie kwalifikacji do służby zawodowej. Do części z nich można aplikować online, a w innych kandydaci mogą stawiać się osobiście. Jednak przedstawiciele wojskowych komend uzupełnień przypominają, że ochotnicy muszą zabrać ze sobą maseczki i rękawiczki ochronne.

Na ochotników czeka m.in. 1. Warszawska Brygada Pancerna, nabór jest prowadzony spośród żołnierzy rezerwy. Na chętnych oczekuje też 102. Batalion Ochronny w Bielikowie, 7. Dywizjon Lotniczy w Nowym Glinniku, 6. Ośrodek Radioelektroniczny w Gdyni. Informacje o naborze warto sprawdzać na stronach WKU.

Do szkolenia rotacyjnego przygotowują się też Wojska Ochrony Terytorialnej. Z informacji, które otrzymaliśmy od płk. Marka Pietrzaka z dowództwa WOT wynika, że w czerwcu formacja ta stopniowo może wracać do szkoleń rotacyjnych, ale jednocześnie ciągle żołnierze WOT będą pomagali różnym instytucjom w działaniach związanych z ograniczaniem epidemii koronowirusa m.in. sprawdzali osoby przebywające na kwarantannie, pobierali wymazy.