Wiosna: Robert Biedroń szykuje "jedynki"

W sobotę Robert Biedroń zaprezentuje "jedynki" do Parlamentu Europejskiego. Jak wynika z naszych informacji jedną z nich będzie dr Maciej Gdula, który wystartuje najprawdpodoniej w okręgu małopolsko-świętokrzyskim. Jedynką z Warszawy będzie też Robert Biedroń, a z Lublina - Zbigniew Bujak. Z pierwszego miejsca we Wrocławiu wystartuje najpewniej dr Krzysztof Śmiszek.

W sobotę konwencja Biedronia ma być skoncentrowana na sprawach personalnych. Od przyszłego tygodnia Biedroń ma prezentować kolejne jedynki na konferencjach prasowych w całej Polsce. Jak wynika z naszych informacji za kilka tygodni - 28 kwietnia - odbędzie się kolejne konwencja Biedronia, na której zostaną zaprezentowane postulaty programowe Biedronia dotyczące Europy. Sam lider Wiosny zapowiedział w piątek w TOK FM, że jeśli zdobędzie mandat europosła, to będzie go sprawował aż do chwili wyborów parlamentarnych. Wcześniej Biedron sugerował, że jeśli zdobędzie mandat to go nie przyjmie.

