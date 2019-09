Warszawskie ścieki znów w oczyszczalni

Taką informację zamieścił na Twitterze Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera. - Ścieki już w 100 proc. trafiają do Czajki! O świcie instalacja uzyskała zakładaną wydajność. Wielkie gratulacje dla min. A. Moskwy, prez. K. Wosia i wszystkich pracujących ciężko w ostatnich dniach nad całkowitym powstrzymaniem zrzutu ścieków do Wisły!" - napisał minister Dworczyk.

Ścieki już w 100% trafiają do Czajki! O świcie instalacja uzyskała zakładaną wydajność. Wielkie gratulacje dla min. A. Moskwy, prez. K. Wosia i wszystkich pracujących ciężko w ostatnich dniach nad całkowitym powstrzymaniem zrzutu ścieków do Wisły! (Foto: nic się nie przelewa :) pic.twitter.com/0yF6S8A4Za

Przez dwa ostatnie dni ścieki z uszkodzonych kolektorów trafiały wprost do Wisły, mimo zbudowanego w ubiegłym tygodniu tymczasowego rurociągu.

Okazało się, że instalacja, która tłoczyła do niego ścieki została rozmontowana. Wody Polskie tłumaczyły, że pompy zostały odpięte, bo do tymczasowej sieci wpinana była pompa zatapialna. Miała być bardziej wydajna i łatwiejsza w sterowaniu zarówno jej ciśnieniem, jak i obciążeniem.

Do awarii dwóch kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do leżącej na prawym brzegu oczyszczalni "Czajka" doszło pod koniec sierpnia. W jej efekcie nieczystości były w całości zrzucane do Wisły. Miasto rozpoczęło ich ozonowanie.