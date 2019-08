Warszawa: Przygotowania do budowy mostu. Ozonowanie ścieków szybciej

Tak jak zapowiadałem - aby ograniczyć skutki awarii, wdrażamy rozwiązanie polegające na dezynfekowaniu ścieków za pomocą ozonu. O 2 w nocy do MPWiK dojechał już odpowiedni sprzęt, więc prace mogą rozpocząć się nawet szybciej niż początkowo planowaliśmy. Działamy. pic.twitter.com/xYrdXNVZ0Z

Dezynfekcja ścieków za pomocą ozonu ma się rozpocząć szybciej. "O godz. 2 w nocy do MPWiK dojechał już odpowiedni sprzęt" – poinformował Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy na Twitterze.

Nad Wisła trwają prace związane z budową mostu pontonowego. Będzie on składał się z 80 elementów. W pracach bierze udział 170 żołnierzy z czterech jednostek inżynieryjnych – z Inowrocławia, Chełmna, Kazunia i Dęblina oraz 80 jednostek sprzętu.

Żołnierze rozładowują elementy przyszłej przeprawy, utwardzają też drogę dojazdową przy Wiśle, by mógł przejechać tamtędy ciężki sprzęt, który będzie wodował części powstającego mostu.

- W poniedziałek rozpoczną się prace na wodzie. Budowa mostu zostanie zakończona we wtorek w godzinach popołudniowych – informował minister Michał Dworczyk podczas spotkania z dziennikarzami przed siedzibą Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ). Sama budowa mostu zajmie do ośmiu godzin.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dodał, że równolegle będzie budowany rurociąg, tzw. bypass, którym ścieki mają być transportowane z lewobrzeżnej części Warszawy do oczyszczalni "Czajka".

Ścieki dodatkowo mają zostać w najbliższym czasie poddane dezynfekcji ozonem. Odpowiedni sprzęt dotarł w nocy do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie.

Ministerstwo Środowiska poinformowało, że bezpośrednio do Wisły zrzucanych jest około 260 tysięcy metrów sześciennych nieczystości na dobę.

- Dzisiejsze wyniki badań warszawskiej kranówki potwierdzają, że woda w kranach warszawiaków jest czysta i nie zawiera bakterii. Jej parametry w żaden sposób nie zmieniły się po awarii i spełniają normy dotyczące jakości wody przeznaczonej do picia – podał stołeczny ratusz.

Także w Płocku nie ma zastrzeżeń co do jakości wody. - Wyniki badań wody z godz. 22 z dnia 30 sierpnia oraz z godz. 7 z dnia 31.08 potwierdzają, że woda uzdatniona podawana do miejskiej sieci wodociągowej nie wykazuje przekroczeń w zakresie monitorowanych parametrów jakościowych, określonych w rozporządzeniu ministerstwa zdrowia - informują dziś płockie wodociągi.