Koronawirus: Czy należy wpuszczać komornika do domu w czasie pandemii

Prawo komornika do wejścia do mieszkania dłużnika reguluje art. 814 KPC. Przepis ten przewiduje daleko idące uprawnienia przy wykonywaniu czynności przez komornika, w tym zarządzenie otwarcia mieszkania, przeszukanie dłużnika i (w szczególnych przypadkach) jego domowników. Należy pamiętać, że w razie oporu komornik może wezwać do pomocy funkcjonariuszy Policji, a także nałożyć grzywnę do wysokości tysiąca złotych. Żadna ze zmian prawnych związanych z pandemią covid nie ograniczyła praw komorników w zakresie czynności terenowych w miejscu zamieszkania dłużnika.

