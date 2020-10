Godziny dla seniorów: Sklepy zamknięte, a seniorów brak

Rozporządzenie Rady Ministrów ustanawiające godziny dla seniorów pojawia się w ostatniej chwili, na kilka godzin przed wejściem w życie. Nie wprowadza wyjątku dla szkolnych sklepików. W efekcie te w godzinach 10 do 12 pozostają zamknięte.

Jest problem, bo to dłuższe przerwy w szkole, kiedy dzieci i młodzież mogą zjeść śniadanie czy wypić herbatę lub sok – opowiada „Rzeczpospolitej" Małgorzata Serafin, nauczycielka matematyki i wychowawczyni w jednym z warszawskich liceów.

Rząd wprowadził wówczas zasadę, że od godziny 10 do godziny 12 w sklepach, aptekach i drogeriach zakupy mogą zrobić jedynie osoby powyżej 60. roku życia. Miało to umożliwić im robienie zakupów bez ryzyka zakażenia przez kontakt z osobami młodszymi.

Rozwiązanie to funkcjonowało przez kilka tygodni, po czym się z niego wycofano. Teraz wróciło wraz z nowymi obostrzeniami wprowadzonymi w ostatnich dniach.

Dziś jednak warto się zastanowić, po co komu będą godziny dla seniorów w szkole. Nie jest to rozważanie czysto teoretyczne, bo rozporządzenie Rady Ministrów w tej sprawie nie zawiera specjalnego wyłączenia dla sklepików szkolnych.

– To bubel – mówią nauczyciele. Potwierdza to ustawodawca, który zmienia przepisy i chce wyłączenia szkolnych sklepików z zakazu sprzedaży w określonych godzinach.

– Nie istnieje żadne uzasadnienie dla utrzymania takiego rozwiązania. To niemal na pewno najzwyklejsze w świecie przeoczenie, które stosunkowo łatwo będzie wyeliminować – twierdzą szkoły.

Godziny dla seniorów to inicjatywa podawana w wątpliwość w całej niemal Polsce.

Już wiosną Izba wskazywała, że jakkolwiek idea chronienia seniorów jest słuszna, to w praktyce godziny przeznaczone dla nich to rozwiązanie absolutnie nietrafione. Osoby starsze i tak robią zakupy w różnym czasie, a sklepy między 10 a 12 są niemal puste. Natomiast po godzinie 12 w rezultacie tworzą się w nich kolejki. Tymczasem tłok w czasie pandemii nie jest pożądany i sprzyja zakażeniom.

W dodatku do czasu ogłoszenia całkowitego lockdownu wiele czynnych zawodowo osób musi normalnie funkcjonować i w rezultacie wykorzystać przysługujące im przerwy w pracy. Według Polskiej Izby Handlu brak klientów przez dwie godziny każdego dnia to straty dla przedsiębiorców, a co za tym idzie, także dla budżetu państwa z powodu braku wpływu podatków.