Wybory prezydenckie 2020: ostatnie dni na dopisanie się do wpisu i spisu rejestru wyborców

Wniosek online o wpis do rejestru wyborców można złożyć do niedzieli. Trochę więcej czasu zostało na dopisanie się przez internet do spisu wyborców. Zgłoszenia będą przyjmowane do wtorku.

Spis czy wpis Na czym polega różnica pomiędzy spisem a wpisem do rejestru wyborców? Poniżej dalsza część artykułu

Wyborca może zadecydować, o zmianie miejsca głosowania na stałe. Najczęściej dzieje się to w wypadku, gdy mieszka się w innym miejscu, niż jest się zameldowanym. Wtedy należy wpisać się do rejestru wyborców.

Jeśli natomiast wyjątkowo nie będzie mógł zagłosować w swojej okolicy to najlepiej dopisać się do spisu wyborców w miejscu, w którym akurat wtedy się jest. W następnych wyborach będzie już można bez dodatkowych formalności zagłosować u siebie.

Do kiedy jest czas Ci, którzy chcą dopisać się do rejestru wyborców przez internet muszą to zrobić do niedzieli 21 czerwca 2020 r. do godz. 23.59. Po tym czasie możliwa jest jednak wizyta w urzędzie.

- Wpis do rejestru wyborów wymaga rozpatrzenia wniosku, a później decyzji urzędnika. Przed wydaniem decyzji urzędnicy muszą zweryfikować, czy mieszkamy tam, gdzie deklarujemy.– mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. - Pamiętajmy, że jest to decyzja administracyjna, która musi być nam dostarczona. Aby uniknąć sytuacji, w której nasz wniosek nie zostanie rozpatrzony, albo zostanie rozpatrzony negatywnie i konieczne będzie odwołanie od takiej decyzji, musimy dać sobie i urzędowi czas. Dlatego, z naszej e-usługi należy skorzystać do niedzieli - dodaje szef MC.

Wyborcy, którzy chcieliby dopisać się do spisu wyborców mają na to czas do wtorku 23 czerwca 2020 r. do godz. 23.59.

Jak wpisać się do rejestru Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców można złożyć przez internet za pośrednictwem profilu zaufanego. Dodatkowo potrzebne będzie zdjęcie lub skan dowodu osobistego i elektroniczna wersja innego dokumentu, które potwierdza miejsce naszego stałego zamieszkania. Chodzi m.in. o umowę najmu, oświadczenie właściciela (najemcy) mieszkania, w którym mieszkamy, rachunek za prąd, z danymi wyborcy; umowa o pracę; karta mieszkańca, itp.

- Taki załącznik ułatwi urzędnikowi podjęcie decyzji i może przyspieszyć rozpatrzenie wniosku – podpowiada minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Po założeniu profilu zaufanego należy wejść na GOV.pl wybierz e-usługę "Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców". Następnie trzeba kliknąć w "Złóż wniosek i zaloguj się profilem zaufanym (lub e-dowodem)". Wyborca powinien wybrać obywatelstwo oraz zaadresować wniosek, czyli wybrać odpowiedni urząd gminy. Należy także podać dane dowodu osobistego (nazwę i numer) i dołączyć skan lub zdjęcie tego dokumentu. Do wniosku powinno się dołączyć dodatkowe załączniki, które pozwolą zweryfikować miejsce stałego zamieszkania wyborcy. Następnie należy podać adres stałego miejsca zamieszkania/przebywania i zaznaczyć oświadczenie o zamieszkiwaniu w tym miejscu. Na koniec trzeba sprawdzić wniosek i podpisać go elektronicznie profilem zaufanym (lub e-dowodem). Potwierdzenie złożenia wniosku zostanie wysłane na skrzynkę na koncie Mój GOV (www.GOV.pl) i na podany we wniosku adres e-mail.

Uwaga! Samo wysłanie wniosku nie oznacza wpisania do rejestru wyborców. Urząd skontaktuje się w tej sprawie z wyborcą pocztą tradycyjną, e-mailem, telefonicznie lub przez skrzynkę na Mój GOV.

Decyzję urzędnik musi podjąć w ciągu 5 dni od złożenia wniosku. Jeżeli tak się nie stanie należy skontaktować się z urzędem. Brak decyzji oraz decyzja odmowna oznacza, że wyborca nie znajdzie się w rejestrze gminy, w której chce głosować.

Ważne! Można widnieć tylko w jednym rejestrze. Usługa ta jest bezpłatna,

Jak dopisać się do rejestru - Jedynym, co powinniśmy przygotować, aby skorzystać z tej e-usługi jest profil zaufany i adres, pod którym będziemy w dniu wyborów – przypomina minister Zagórski.

Na początek trzeba wejść na GOV.PL wybrać e-usługę "Dopisz się do spisu wyborców". Następnie kliknąć w "Dopisz się do spisu wyborców" i zalogować się profilem zaufanym (lub e-dowodem). Później wypełnia się wniosek i wskazuje powód dopisania się do spisu wyborców. Na koniec należy sprawdzić wniosek i podpisać go elektronicznie profilem zaufanym (lub e-dowodem). Potwierdzenie złożenia wniosku wyborca otrzyma na skrzynkę na koncie Mój GOV (www.GOV.pl) i podany we wniosku adres e-mail.