Kodeks wyborczy: PiS chce ograniczenia w biernym prawie wyborczym przez casus Hanny Zdanowskiej

Na wójta, burmistrza ani prezydenta nie będzie można wybrać osoby skazanej prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe na każdą karę.

Do Sejmu wpłynął projekt zmian Kodeksu Wyborczego autorstwa posłów PiS.

Zaproponowano w nim znaczne ograniczenie biernego prawa wyborczego, co opiera się wprost na casusie prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej, skazanej na karę grzywny za poświadczenie nieprawdy w dokumentach bankowych. Dotąd zakaz dotyczył skazanych na karę pozbawienia wolności.

Inne zmiany pozwolą osobom spokrewnionym z kandydatami w wyborach zasiadać w obwodowych komisjach wyborczych w innych okręgach niż ten, w którym kandyduje spokrewniona osoba. Wydłużony będzie też termin rozpatrzenia wniosku o wpisanie do rejestru wyborców z 3 do 5 dni, a osoby, które otrzymają odmowę będą mogły złożyć odwołanie od postanowienia Państwowej Komisji Wyborczej do Sądu Najwyższego.

Etap legislacyjny: skierowano do I czytania w Sejmie