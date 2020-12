Jan Maciejewski: Na dzień świętej Łucji

Historię moralności zapisały przypowieści, dzieje zbawienia – Kalwaria. A dla losów sztuki dobrą nowiną stało się samo narodzenie. I gest matki wobec noworodka, który nastąpił chwilę później. Najtrudniejsze stało się najprostszym; wszystko, co jeszcze przed momentem przekraczało wyobraźnię, zmieściło się w geście najbardziej naturalnym z możliwych. To było jak wyzwanie rzucone każdemu, kto brał pędzel do ręki, niezależnie od tego, w jakiego wierzył Boga, czy w ogóle wierzył w cokolwiek poza swoim powołaniem. Ustalona została jakaś nowa możliwość, szalony stosunek treści do prostoty, abstrakcji i naturalności. Wschodnie ikony i zachodnia iluzja, symbole i impresje – technika i temat nie miały znaczenia, liczyło się tylko światło. Czy uda się nachylić płótno pod odpowiednim kątem, odbić któryś z promieni święcących nad Betlejem. Dlatego tak mistyczne, do tego stopnia, że aż okupione szaleństwem i niezrozumieniem, jest malarstwo van Gogha. Kształt i kolor to tylko pretekst, liczy się głębokość dziury, jaką przy ich użyciu uda się wywiercić w przestrzeni. Otworu wystarczająco głębokiego, żeby mógł paść przez niego snop światła nie z tego świata.

Pod tym względem dopiero XX wiek przyniósł prawdziwą zmianę, nowy punkt ciężkości. Czarne Betlejem. Pojawiła się możliwość, zrealizowana w sposób nie tylko udany, ale prawdziwie genialny, przedstawienia osobowego zła. Złego we własnej osobie. Apostołem złej nowiny był Francis Bacon. Artysta, który dokopywał się równie głęboko jak van Gogh, tyle że w drugą stronę. Na jego płótnach odbija się mrok, jakiś przerażający, choć nigdy do końca nieuchwycony gest. A wszystko to jest konkretne i realne, jak Jezus w objęciach Maryi.