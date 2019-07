VAT a ulepszenie: przeniesienie nakładów w cudzym budynku nie jest dostawą towarów

W praktyce gospodarczej nierzadko dochodzi do sytuacji, w której podmiot korzystający z określonego budynku (np. na podstawie umowy najmu) przystosowuje go do swoich potrzeb poprzez remont czy modernizację pierwotnej konstrukcji. Następnie, zrealizowane inwestycje, w zamian za wynagrodzenie, pozostawiane są właścicielowi nieruchomości. Istnieją wątpliwości co do tego jakie skutki wywołuje tego rodzaju czynność w podatku od towarów i usług.

W celu prawidłowego zaklasyfikowania świadczenia przeniesienia nakładów na gruncie ustawy o VAT, niezbędne jest posiłkowanie się przepisami prawa cywilnego. Z punktu widzenia prawa cywilnego nakłady poniesione w cudzym budynku z definicji stanowią część składową tego budynku. Stosownie bowiem do art. 47 § 1 kodeksu cywilnego (dalej: k.c.), część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. Z kolei w myśl art. 47 § 2 k.c., częścią składową rzeczy jest wszystko to, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany odłączanego przedmiotu. W konsekwencji, jeśli nakłady zrealizowane przez podmiot korzystający z nieruchomości nie mogą zostać usunięte bez ich uszkodzenia albo uszkodzenia samego budynku, to należy stwierdzić, że nie stanowią one odrębnej rzeczy.

Prawo majątkowe

Pomimo, że podmiotowi, który zrealizował określone nakłady, nie przysługuje prawo ich własności, to organy podatkowe podnoszą, że dysponuje on pewnym prawem do nich. Wskazuje się, że nakład jest pewnego rodzaju prawem majątkowym, który może być przedmiotem obrotu gospodarczego. Jednocześnie prawo to może zostać przeniesione na inny podmiot. Tego rodzaju transakcję uważa się za świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Stanowisko to potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 1 marca 2018 r. (0115- KDIT1-1.4012.6.2018.2.MN), w której stwierdził: „Nakłady poniesione na użytkowanym majątku nie stanowią towaru w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług. Jeżeli przedmiotem transakcji są poniesione nakłady/ prawo do poniesionych nakładów, to te nakłady nie stanowią odrębnej rzeczy, a jedynie skutkują powstaniem po stronie podatnika roszczenia o zwrot poniesionych kosztów. Roszczenie to nie stanowi natomiast prawa rzeczowego, a jedynie prawo o charakterze zobowiązaniowym, uprawniające do żądania zwrotu dokonanych nakładów. Tym samym prawo to nie może stanowić towaru w rozumieniu ustawy. W konsekwencji, w przypadku przekazania prawa do nakładów nie dochodzi do przeniesienia prawa do dysponowania towarami jak właściciel. Biorąc pod uwagę powołane wcześniej regulacje ustawy stwierdzić należy, że przeniesienie nakładów nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, gdyż nie mamy tu do czynienia z odrębną rzeczą, która mogłaby stanowić towar. Niemniej jednak podmiot, który poniósł nakłady, dysponuje pewnym prawem do poniesionych nakładów i może to prawo przenieść na rzecz innego podmiotu. Wskazać zatem należy, że nakład jest prawem majątkowym, które może być przedmiotem obrotu gospodarczego. W konsekwencji, z uwagi na fakt, że przeniesienie nakładów poniesionych na cudzą rzecz nie może być uznane za dostawę towarów, stanowi świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług".