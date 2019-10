RZECZoPRAWIE: prof. Ryszard Piotrowski: PiS ma teraz większą siłę sprawczą, ale może być mu trudniej

Dodał jednak, że wciąż są i tacy wyborcy, do których przemówił argument patriotyczny i socjalny, ale jednak przywiązywali większą wagę do kwestii praworządności.

- Wydaje się, że większą, ponieważ cztery lata rządzenia sprawiły, że wiele pozycji władzy zostało zajętych i one nie zostaną przecież oddane. Nie wydaje się, żeby realny był program przywrócenia praworządności który formułowała opozycja. I to jest istotny argument na rzecz tezy, że PiS jest w takim poczuciu, że można mieć więcej - stwierdził ekspert.

- Jeśli PiS ma na uwadze trzecią kadencję, to pewnie będzie się wsłuchiwało w głosy obywateli. Tu jest silna polaryzacja, wyraźny podział między zwolennikami a przeciwnikami PiS, mniej więcej to się rozkłada po połowie. I to powoduje pewne niebezpieczeństwo. Chodzi o to, że w imię hasła "nasi górą" zwolennicy PiS skłonni byli akceptować naruszanie konstytucji i traktowanie obywateli według zasady kto jest nasz, a kto nie jest nasz. To się nie uda, gdy w grę wchodzą sprawy opieki zdrowotnej czy sytuacji materialnej obywateli. Z tym nie ma żartów, bo nie można obywatelom powiedzieć "nasi górą", chociaż nie możemy się dostać do lekarza - uważa prof. Piotrowski.

Prof. Ryszard Piotrowski w #RZECZoPRAWIE: