Tomasz Pietryga: karnawał wygrywa z postem

Po tym jak w 2015 r. PiS rozpoczęło bezprecedensową rozbudowę programów społecznych, które wbrew sceptykom nie doprowadziły do załamania budżetu, głosy krytyków z czasem stawały się cichsze.

Najmniejszy rozmach socjalny widać u Krzysztofa Bosaka i Rafała Trzaskowskiego. Największy u kandydatów PiS, Lewicy i PSL. Co ciekawe, każdy rytualnie zapewnia, że 500+ jest nie do ruszenia. To dla wszystkich polityczny dogmat.