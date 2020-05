Hermeliński: ustawa kopertowa do niczego się nie daje

- Dobrze, że Państwowa Komisja Wyborcza wreszcie przecięła ten chocholi taniec – stwierdził Hermeliński. - Na pewno znajdą się krytycy tej uchwały PKW, bo oczywistym jest, że po działaniach władzy państwowej, która doprowadziła do takiej sytuacji, każda próba rozwiązania może być obarczona jakąś wadą, wyjątkiem byłoby wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Wiadomo jednak, że do tego nie dojdzie, dlatego trzeba skupić się na drogach, które prowadzą do pozytywnego rozstrzygnięcia, czyli do wyborów, które powinny odbyć się przed 6 sierpnia – dodał.