Tomasz Pietryga: Może być jeszcze gorzej

Kiedy na wiosnę wybuchła epidemia, wszyscy widzieliśmy, jak premier Mateusz Morawiecki w zamkniętym pomieszczeniu z troską wpatruje się w ścianę monitorów, kontaktując się ze swoimi ministrami. Nikt nie miał wątpliwości, że sytuacja jest poważna, a przejście na zdalny tryb zarządzania krajem i zachowanie społecznego dystansu to niezbędne wyrzeczenia. W Polsce covidem zarażało się wtedy ok. stu osób dziennie.

Teraz trwa nerwowe sprawdzanie, który jeszcze z ministrów miał kontakt z zakażonym, bo przyszedł strach, że cały rząd może co najmniej znaleźć się w kwarantannie. Na razie izolacji poddał się Jarek Sasin, który przebywał z Czarnkiem na Lubelszczyźnie. Ciągle też nie wiadomo, co dalej z zaprzysiężeniem. Czy zostanie przesunięte na nieokreślony termin, czy też może przeprowadzone zdalnie, pod warunkiem że służby prawne Pałacu Prezydenckiego uznają to za zgodne z konstytucją.

Może to będzie nauczka, że problem dotyczy również polityków i że nie rekonstrukcja rządu, ale zagrożenie pandemią jest tematem numer jeden w Polsce. Bo jak się okazuje, lekcji z wiosennej fali zakażeń nie wyciągnięto. Abstrahuję już od środków bezpieczeństwa w kontaktach między ministrami. Dziś światło dzienne ujrzał projekt ustawy, który ma wzmocnić m.in. finansowo działalność inspekcji sanitarnej. To dobra informacja, tylko dlaczego przychodzi po pół roku od rozpoczęcia pandemii? Dlaczego nie pomyślano o wzmocnieniu do tej pory mimo świadomości, że wirus jest ciągle groźny, a przyjście tzw. drugiej fali nieuchronne? Pewnie liczono, jak zawsze, że problem sam się rozwiąże. Tymczasem wcale się nie rozwiązał i wiele wskazuje na to, że może być jeszcze gorzej. Ministrom należy życzyć zdrowia, ale też otrzeźwienia, żeby tej sprawie poświęcili więcej energii. Tego oczekują dziś Polacy.