Marek Domagalski: Sejmowe (nie)tajemnice

Naturalnie nie wiem, czy to prawda czy nie, ale im więcej o tym mówią, tym bardziej przybliżać nas będą do owych tajemnic, jeśli tam je podawano. Potwierdzają tym, że nie powinni ich poznawać.

Tak liczne grono jak posłowie nie jest z natury rzeczy bezpiecznym adresatem tajnych informacji. Nic dziwnego, że ostatnie niejawne posiedzenie Sejmu odbyło się bodaj w 2014 r. Nie dlatego, że nie było ważnych tajnych informacji, tylko uważano zapewne, że byłoby to ryzykowne. Takimi kwestiami zajmuje się dlatego specjalnie do tego powołana kilkuosobowa sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych, której posiedzenia są zamknięte.

Po co zatem to tajne posiedzenie Sejmu ? Być może jest to element także rządowego piaru, by pokazać, że rząd coś robi, by przeciwdziałać cyberatakom na polityków, ale jawne podawanie posłom ostrzeżenia czy elementy szkolenia, niezależnie od tego, czy poważne czy nie, byłyby darmową informacją do autorów cyberataków. Tym bardziej byłoby szaleństwem podawanie tak szerokiemu gronu szczegółów zamierzonych działań.