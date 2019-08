Komisja Europejska: Polska łamie reguły von der Leyen

Z naszych nieoficjalnych informacji wynika jednak, że przyczyna mogła być inna. Szczerski był już trzy tygodnie temu na wstępnej, zapoznawczej rozmowie z Niemką desygnowaną na przewodniczącą KE. – Wypadł kiepsko i stąd zaczęły się rozmowy o przetasowaniach – mówi nieoficjalnie nasz rozmówca w KE. Dodatkowo, według niepotwierdzonych informacji, sam Szczerski miał von der Leyen przedstawić preferencje dotyczące ewentualnej teki w KE niezgodne z ustaleniami, jakie ta poczyniła wcześniej z premierem Morawieckim. To wszystko miało doprowadzić do zmiany kandydatury.

Rozwiązanie wygodne dla obu stron

Kandydatura Wojciechowskiego jest dla rządu PiS znacznie bezpieczniejsza niż kandydatura Szczerskiego. Po pierwsze, sama osoba jest mniej kontrowersyjna. Wojciechowski od trzech lat zasiada w ETO i nie jest zaangażowany w bieżące wydarzenia polityczne, w tym w ataki na praworządność. A to duży plus, bo w czasie przesłuchania w Parlamencie Europejskim we wrześniu eurodeputowani na pewno będą na to zwracać uwagę. Po drugie, rolnictwo to teka wykonawcza, a nie polityczna. W następnej kadencji komisarz ds. rolnictwa nie będzie przedstawiał żadnych własnych propozycji legislacyjnych, raczej wykonywał uzgodnioną już reformę wspólnej polityki rolnej, która zresztą nie jest wcale dla Polski korzystna.