TSUE: Polska, Czechy i Węgry złamały unijne prawo ws. mechanizmu relokacji uchodźców

Decyzja o obowiązkowej relokacji została podjęta w szczycie kryzysu migracyjnego jesienią 2015 roku. Większość była za, ale Polska, Czechy i Węgry głosowały przeciwko, a potem odmówiły jej wykonania powołując się m.in. na względy porządku publicznego i brak możliwości zweryfikowania, czy przyjmowane osoby nie stanowią zagrożenia. Chodziło o 40 tys. osób z obozów we Włoszech i 120 tys. z obozów w Grecji. Polska miała przyjąć ponad 6 tys. uchodźców. Nie przyjęła ani jednego.

Polska i Węgry twierdziły w szczególności, że miały one prawo odstąpić od stosowania decyzji w sprawie relokacji na podstawie art. 72 Traktatu, zgodnie z którym postanowienia traktatu dotyczące przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, do której należy w szczególności polityka azylowa, nie naruszają wykonywania przez państwa członkowskie obowiązków dotyczących utrzymania porządku publicznego i ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego. W tej kwestii Trybunał stwierdził, że ponieważ art. 72 jest postanowieniem wprowadzającym odstępstwo od ogólnych norm prawa Unii, podlega on wykładni ścisłej.

