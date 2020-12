Kempa: Prędzej czy później ten bat może być zastosowany

W czwartek na szczycie w Brukseli zawarto porozumienie w sprawie pakietu budżetowego dla UE. Polska i Węgry wycofały swoje weto w zamian za klauzule interpretacyjne dołączone do rozporządzenia przewidującego możliwość zawieszania unijnych funduszy dla krajów, gdzie łamanie praworządności zagraża interesom finansowym UE. To odblokowuje 1,8 biliona euro dla UE w ramach budżetu na lata 2021-27 i funduszu odbudowy gospodarki. W tym jest 160 miliardów euro dla Polski.

Porozumienie oparte jest na kompromisie zaproponowanym przez Niemcy, które do końca grudnia kierują rotacyjnie pracami UE. We wtorek wieczorem został zaakceptowany wstępnie przez Polskę i Węgry. Przewiduje on deklarację interpretacyjną podłączoną do rozporządzenia łączącego unijne fundusze z przestrzeganiem praworządności, opóźnienie wprowadzenia w życie mechanizmu do momentu wydania orzeczenia przez Trybunał Sprawiedliwości UE (około 2 lat), a także obietnicę stosowania go tylko do nowych pieniędzy, czyli nie wobec funduszy z budżetu 2014-20.

Beata Kempa w rozmowie z TV Trwam oceniła, że rozporządzenie w sprawie powiązania unijnego budżetu z praworządnością trzeba zaskarżyć do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. - Ponieważ należy pokazać, że nie ma ono oparcia w traktatach Unii Europejskiej i omija twarde zapisy traktatu unijnego w sprawie jednomyślności, jeśli idzie o decyzje budżetowe. (...) Mam nadzieję, że do tego czasu rozporządzenie nie zostanie użyte - mówiła.