Rzecznik prezydenta Dudy: Polska apeluje o przestrzeganie praworządności

Przeciwko rozporządzeniu wiążecemu fundusze unijne z praworządnością sprzeciwiają się Polska i Węgry, które jednak nie mogą go zablokować (jest przyjmowane większością kwalifikowaną), w związku z czym nie zgadzają się na przyjęcie unijnego budżetu i funduszu odbudowy.

O stanowisko prezydenta w tej sprawie zapytano jego rzecznika Błażeja Spychalskiego. - To co Polska zrobiła wynika z tego, że Polska apeluje o przestrzeganie praworządności. Polska mówi: nie wprowadzajcie pod płaszczykiem praworządności pozatraktatowego mechanizmu. Myślimy o tym co miało miejsce jako o czymś naturalnym, normalnym - powiedział w rozmowie z Radiem Plus.

- Weto w sprawach unijnych jest mechanizmem stosowanym przez wiele krajów w różnych sytuacjach, które historycznie wielokrotnie miały miejsce. To normalna procedura przewidziana traktami, z której my skorzystaliśmy. Dobrze, że trwa dalsza rozmowa. Jestem pewny, że dojdzie do konsensusu, do szczęśliwego zakończenia tych negocjacji. Proszę pamiętać, że niedawno wetem groził premier Holandii. To normalna procedura przewidziana traktami, z której korzystamy bo mamy takie prawo - dodał Spychalski.