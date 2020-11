Zbigniew Ziobro: Nie owijam w bawełnę. To pogwałcenie traktatów

Polska i Węgry powinny zwrócić się do TSUE w kwestii związku między wypłatą środków z funduszy unijnych a kryterium praworządności, zamiast blokować budżet z lat 2021-2027 i fundusz odbudowy - oświadczyła w środę szefowa KE Ursula von der Leyen.

Sugestia von der Leyen jest jednym ze sposobów na zakończenie sporu o budżet UE i rozporządzenie unijne wiążące wypłatę funduszy z UE z kryterium praworządności. Przeciwko temu rozporządzeniu sprzeciwiają się Polska i Węgry, które jednak nie mogą go zablokować (jest przyjmowane większością kwalifikowaną), w związku z czym nie zgadzają się na przyjęcie unijnego budżetu i funduszu odbudowy.

- Pani von der Leyen nie może nie wiedzieć, że traktaty europejskie, które są prawem pierwotnym UE, wykluczają, by TSUE mógł rozstrzygać zagadnienia związane z praworządnością, bo w traktatach jest jasno zapisane, że takie rozstrzygnięcia może podjąć tylko Rada - skomentował propozycję szefowej KE minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w rozmowie z Polskim Radiem.

- Ta propozycja jest oczywistym złamaniem traktatów unijnych, ponieważ art. 7 Traktatu przewiduje, że procedura badania praworządności może mieć zastosowanie tylko wtedy, kiedy wszystkie państwa się co do tego zgodzą. tymczasem proponowana regulacja rozporządzenia, a więc akt niższego rzędu, zakłada, że jednomyślności przy sankcjach związanych z naruszeniem praworządności być nie musi. Czyli mamy do czynienia nie z ominięciem, a ze złamaniem kategorycznego zapisu Traktatu - uważa lider Solidarnej Polski.