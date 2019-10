"FAZ": Tusk szefem centroprawicy w Parlamencie Europejskim?

Nowy szef EPL ma zostać wybrany w listopadzie w Zagrzebiu. Do tej pory tę funkcję pełni Francuz Joseph Daul.

Z kandydowania na to stanowisko zrezygnował Niemiec Manfred Weber, a Donald Tusk oznajmił we wrześniu, że o swoich planach poinformuje wkrótce.

Polak stawiany jest w roli faworyta, bo EPL chce wrócić do praktyki stosowanej do 2013 roku wybierania na stanowisko szefa byłych premierów, co miałoby wzmocnić pozycję partii. Manfred Weber nigdy nie pełnił funkcji rządowej.

Rezygnacja Webera wypływała również z jego przekonania, że nie powinno dojść do sytuacji, w której najwyższe funkcje w Komisji Europejskiej i EPL pełniliby Niemcy.