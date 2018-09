Sondaż: Czy Polacy chcą już wyjścia Polski z Unii Europejskiej

Czy Polacy chcieliby wyjścia Polski z Unii Europejskiej? Odpowiedź w sondażu SW Research dla serwisu rp.pl.

Wicepremier Jarosław Gowin stwierdził kilka dni temu, że polski rząd może zignorować orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie pytań prejudycjalnych, które skierowali sędziowie SN.

- Jeżeli państwo członkowskie nie respektuje wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu (...), to oznacza to Polexit - ocenił te słowa Michał Szczerba z Platformy Obywatelskiej.

Dwie trzecie respondentów nie chciałoby, żeby Polska opuściła Unię Europejską. Na taki krok liczy jednak 17 proc. ankietowanych. Tyle samo badanych nie umiało zająć jednoznacznego stanowiska w tej sprawie.

Odsetek przeciwników Polexitu rośnie wraz z wiekiem czy poziomem wykształcenia, czyli od 53 proc. wśród ankietowanych z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym po 68 proc. wśród badanych z wykształceniem wyższym.

- Nie dziwi mnie, że poparcie rośnie wraz z wykształceniem, wiekiem i zamożnością, bo tacy ludzie więcej podróżują i bardziej doceniają swobodę przemieszczania się na obszarze strefy Schengen. Wreszcie wiek: starsi respondenci wciąż pamiętają z własnego doświadczenia jak wyglądała Europa podzielona żelazną kurtyną – kwituje politolog prof. Antoni Dudek.

Zdaniem dr hab. Marty Witkowskiej, kierownik Zakładu Prawa i Instytucji Europejskich w Instytucie Europeistyki UW, w Polsce, w porównaniu do innych państw Unii Europejskiej, odnotowujemy stosunkowo wysokie wskaźniki poparcia dla Unii. - Należy pamiętać, że zaufanie do instytucji UE w Polsce jest wyższe niż do polskiego rządu, parlamentu czy partii politycznych – zaznacza dr Witkowska.