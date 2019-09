Turcja ostrzega przed nową falą migrantów w Europie

O problemach z migrantami mówił prezydent Turcji. Erdogan powiedział, że w miejsce namiotów mogą pojawić się miasta, jednak potrzebne jest do tego logistyczne wsparcie. - Możemy zapewnić im humanitarne warunki do życia - powiedział.

- Albo tak się stanie, albo w przeciwnym razie będziemy musieli otworzyć bramy. Albo zapewnicie nam wsparcie, albo nie będziemy w stanie sami sobie z tym poradzić. Nie byliśmy w stanie uzyskać pomocy od społeczności międzynarodowej, a mianowicie od Unii Europejskiej - dodał.

W ramach osiągniętego w marcu 2016 roku porozumienia między Brukselą a Ankarą rząd Turcji zgodził się zahamować napływ migrantów w zamian za miliard euro.

Liczba migrantów przybywających do sąsiedniej Grecji wzrosła w ubiegłym miesiącu. Tydzień temu do kraju przybyło ponad 10 łodzi przewożących 600 osób. To najwyższy wynik od 3 lat.