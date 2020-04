Paczki ratują taksówkarzy

Jak wynika z informacji „Rzeczpospolitej", dziś nawet blisko co dziesiąty kurs realizowany jest bez pasażera. Dla porównania, przed wybuchem pandemii takie parakurierskie zlecenia stanowiły co setne zlecenie. Trend potwierdza Krzysztof Urban, dyrektor zarządzający Free Now w Polsce (dawne mytaxi). – Przez aplikację Free Now za pośrednictwem taksówki możemy wysłać gotową przesyłkę, np. dokumenty z biura, pod wskazany adres. Zauważamy, że w czasie epidemii nasi klienci częściej korzystają z tej opcji – przyznaje Krzysztof Urban. – Zaletą takiego rozwiązania jest szybszy proces realizacji przesyłki. To także dodatkowe zlecenia dla kierowców, którzy mają obecnie mniej kursów pasażerskich – dodaje.

