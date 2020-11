Hurkacz i Auger-Aliassime: debliści na finał

Zagrali razem wcześniej tylko raz – w lutym tego roku w turnieju ATP w Rotterdamie i dotarli do ćwierćfinału. Obaj nie mają deblowego doświadczenia. Polak gra w tym sezonie w dziewiątej imprezie (licząc z ATP Cup). Partnerów miał ośmiu (większość dobrana wedle koleżeńskiej umowy: „Może sobie razem zagramy?"), deblowy bilans Hurkacza przed startem w Paryżu to 3 zwycięstwa, 10 porażek. Auger-Aliassime miał tylko trochę lepszy dorobek (5-7).

W finale (niedziela, 12.15) zmierzą się z mistrzami US Open 2020 – Chorwatem Mate Paviciem oraz Brazylijczykiem Bruno Soaresem, którzy zwyciężyli w sobotę wieczorem Juergena Melzera i Edouarda Roger-Vasselina 6:3, 7:6 (7-4). Dla Austriaka i Francuza wygrany półfinał oznaczałby awans do ATP Finals w Londynie, ale skoro przegrali, to pojadą do Sofii bić się w przyszłym tygodniu o ostatnie miejsce w Masters – z Brytyjczykami Jamie Murrayem i Nealem Skupskim.