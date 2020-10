Szczęśliwy przegrany wygrał z Djokoviciem

Ledwie trzy gemy wygrane przez Serba to i tak mała kara za widoczną pasywność Novaka. Lider rankingu wyglądał na mocno zniechęconego koniecznością mierzenia się z uskrzydlonym rywalem. Od czasu do czasu zrywał się do bardziej dynamicznych akcji, ale robił to zupełnie bez wiary. Nie umniejszając sukcesu 25-letniego Włocha – wyraźnie mu pomagał.