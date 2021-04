Turniej w Monte Carlo. Hurkacz sprawi niespodziankę?

Ten turniej to od lat początek poważnej wiosennej gry na ceglanej mączce. Trudno o lepsze miejsce i okoliczności niż na korcie im. Rainiera III w Monte Carlo Country Club. Tym razem jednak nie będzie na trybunach licznych gwiazd sportu, filmu i biznesu, które tak lubią Monaco za słońce, bezpieczeństwo i brak podatków. Władze sanitarne na wpuszczenie widzów nie zezwoliły z powodu wirusa.

Znawcy tenisa wiedzą, że korty ziemne to test koncentracji, cierpliwości i kondycji – wymiany są dłuższe, piłka odbija się inaczej, serwisy i woleje nie zawsze bywają tak skuteczne, jak na nawierzchniach twardych.

Drogę będzie miał niełatwą, los postawił go w drabince blisko Novaka Djokovicia, i jeśli miałoby decydować rozstawienie, to trafia na lidera rankingu światowego w trzeciej rundzie, czyli 1/8 finału.

Główne atrakcje Monte Carlo Masters od ponad 15 lat generuje niemal jednoosobowo Rafael Nadal. Wygrał 11 razy, przynajmniej do ćwierćfinału nie awansował tylko raz. Wątpliwości budził jedynie stan zdrowia Hiszpana, ale po treningach w Monte Carlo już ich podobno nie ma – Nadal jest zdrowy i w formie.

Djoković po wygraniu dziewiąty raz Australian Open nie pojawił się na kortach. Serb – mieszkaniec Monte Carlo – dwa razy przełamywał tam hegemonię Nadala, ale ostatni raz dość dawno, w 2015 roku. To może powód, by mieć cichą wiarę, że Hurkacz sprawi kolejną niespodziankę, chyba że finałowy rywal Polaka z Miami zrobi to wcześniej – już w drugiej rundzie na Serba trafić może nieustraszony Jannik Sinner.