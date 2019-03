HBO rzuciło wyzwanie fanom "Gry o tron"

Najnowszy pomysł twórców popularnego serialu „Gra o tron” skupia się na interakcji z fanami produkcji. W różnych miejscach na świecie postawiono kojarzone z serią żelazne trony, które znalazły się w lesie, na pustyni czy w miejscach, gdzie zalega śnieg. Widzów poproszono o ich odnalezienie, zrobienie sobie na nich zdjęcia i opublikowanie fotografii w sieci. HBO na swoim profilu w serwisie YouTube zamieściło nagranie przedstawiające puste trony. Ma to pomóc fanom domyślić się, w jakich lokalizacjach się znajdują.

Internauci znaleźli ukryte trony w Szwecji, Hiszpanii, Brazylii oraz Wielkiej Brytanii. Wciąż nie wiadomo jednak, gdzie znajdują się dwa pozostałe. W mediach społecznościowych fani „Gry o tron” spekulują, że jeden z nich został ukryty w Kanadzie. Zabawa zorganizowana przez fanów produkcji zakończy się w środę 3 kwietnia.

"Gra o tron" zadebiutowała na antenie HBO w 2011 roku. W ciągu 7 lat stała się jednym z najsłynniejszych seriali w historii stacji i całej telewizji. Ekranizacja powieści George'a R.R. Martina zyskała uznanie nie tylko w oficjalnych kanałach dystrybucji, ale także...u piratów. Hit HBO według raportu serwisu Torrentfreak przez sześć lat z rzędu okazywał się najchętniej ściąganym i nielegalnie udostępnianym serialem.

Ostatni, ósmy sezon produkcji HBO będzie liczył tylko sześć części. Wyczekiwana premiera serialu odbędzie się już 15 kwietnia 2019 roku.

You don't have to be the first to the throne, to be part of its legacy.

You still have 9 days to take your rightful place on the Throne. Join the Quest #ForTheThrone https://t.co/UeZccZ2euu pic.twitter.com/1OiCAG964z