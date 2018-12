Gwiazda "Gry o tron": Fani będą potrzebować terapii

Gwendoline Christie, aktorka wcielająca się w "Grze o Tron" w postać Brienne z Tarthu, w rozmowie z E News! stwierdziła, że po obejrzeniu finałowego sezonu serialu fani "mogą wymagać terapii".

Ósmy, ostatni sezon bijącej rekordy popularności "Gry o tron", będzie miał premierę wiosną 2019 roku. Większość aktorów nie wypowiada się na temat jego fabuły. Po tym jak wiele szczegółów fabuły wyciekało w internecie przed premierą poszczególnych odcinków siódmego sezonu, fabuły finałowych odcinków pilnie strzeże też HBO. Producent serialu miał nawet zdecydować się na nakręcenie trzech różnych zakończeń, z których tylko jedno zostanie wyemitowane.

- Będziecie potrzebować terapii. Sądzę, że zakończenie serialu doprowadzi do tego, że cały świat będzie potrzebować profesjonalnej pomocy - powiedziała aktorka.

Christie dodała, że jej samej trudno będzie oglądać ostatnie odcinki serialu.

- Sądzę, że będzie to dla mnie niezwykle emocjonalne. Wszyscy czujemy emocje związane z tym, że to koniec, koniec czegoś niezwykle znaczącego dla nas wszystkich. To była niezwykłe móc być tego częścią - podkreśliła.

Z kolei Sophie Turner, aktorka wcielająca się w Sansę Stark w serialu stwierdziła, że "zdrętwiała", gdy przeczytała scenariusz finałowego sezonu.