Kolędy i zabawne miłosne perypetie

Spektakl ma żywe tempo, choć nie wszystkie gagi dodane przez reżysera trzymają poziom. Bardzo dobra jest za to obsada, w której prym wiedzie Aleksandra Kubas-Kruk, perfekcyjna wokalnie i świetna aktorsko, przemieniając się z rezolutnej dziewczyny w skromną wychowankę zakonnej szkoły, potem w sekutnicę i kobietę wyuzdaną, by na koniec ujawnić szczerą miłość do Ernesta. Bas Dariusz Machej jest niezrównany w rolach podstarzałych amantów. Marcin Bronikowski to żywiołowy Malatesta, a Andrzej Lempart – liryczny Ernesto.

fot. Materiały Teatru Wielkiego w Łodzi