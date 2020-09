Figury Magdaleny Abakanowicz w Dreźnie

Z kolei 24 października Muzeum Narodowe w Pawilonie Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu otworzy pokaz instalacji „Młyn do piasku” (Sandmühle) Günthera Ueckera jednego z najwybitniejszych obecnie artystów niemieckich. Obie prezentacje połączy wspólny tytuł „CZAS NASZ - UNSERE ZEIT - OUR TIME” i temat: kondycja człowieka w dzisiejszym świecie.

Grupa „Tłum” Magdaleny, powstała w latach 1986-1994, należy do najbardziej rozpoznawalnych prac artystki. Składa się na nią 26 stojących postaci. Bezgłowe postacie z juty utrwalonej żywicą zatracają swą indywidualność. Zunifikowane monochromatyczne figury mogą reprezentować każdego człowieka, a zarazem skłaniają do refleksji nad zbiorowością, naszym wspólnym losem i przeznaczeniem. Można je interpretować na wiele sposobów. Z perspektywy egzystencjalnej, biologicznej, a także historycznej. Ten kroczący tłum może uosabiać bezsilność i skazanie na zniszczenie, ale i być symbolem siły niszczącej lub protestu.

„Klatka” z 1985 roku pokazuje natomiast bezgłową figurę uwięzionego. Ta postać, pokrewna „Plecom”, oddaje poczucie zniewolenia i osamotnienia.

Zniewolenie człowieka, jego udręczenie, uwikłanie i niemoc w obliczu przemocy, a z drugiej strony jego siła niszczycielska to również tematy podejmowane przez Günthera Ueckera.

Jego „Młyn do piasku” (Sandmühle) to jedno z wczesnych dzieł z 1966 roku, ale znaczące, bo artysta nieustannie do niego powraca. Monotonnie kręcący się młyn nawiązuje do chodzenia godzinami w jarzmie zwierząt i ludzi. Kręcący się jak w młynie mechanizm może symbolizować cykl życia z jego przemijaniem i odradzaniem, a zarazem wyrażać protest wobec niego.